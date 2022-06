.

अग्निपथ योजना के खिलाफ भिवानी में युवाओं का प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी Published on: 35 minutes ago

सेना में भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निपथ योजना का भिवानी में भी विरोध शुरू हो गया (Youth Protest Against Agnipath In Bhiwani) है. अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने आज भिवानी जिले के कस्बा तोशाम से दिल्ली कूच किया और कहा कि युवा संगठन भी जल्द ही इस योजना को खत्म करवाने को लेकर जींद जिले से किसान आंदोलन की तर्ज पर बड़ा आंदोलन (Youth Protest In Bhiwani) करेंगे. वहीं सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा में इस योजना के प्रति काफी रोष हैं. युवाओं ने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी युवा सेना में भर्ती नहीं होगा. उन्होंने सरकार से इस योजना को जल्द खत्म करने को कहा (Agnipath scheme protest) है.