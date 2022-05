.

सिरसा में जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर छात्र, वीडियो वायरल Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

सिरसा: प्रदेश सरकार और ट्रान्सपोर्ट विभाग गांव से शहर में पढ़ने आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बस सुविधा उपलब्ध के बड़े-बड़े दावे तो करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है. हरियाणा के जिला सिरसा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा (VIRAL VIDEO OF SIRSA) है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्रा-छात्राएं अपनी जान को जोखिम में डाल कर शिक्षण संस्थानों को जाने के लिए मजबूर (SIRSA STUDENTS TRAVELLING BY HANGING ON BUS) हैं. बस में इतनी भीड़ है कि छात्रा-छात्राएं बस के दरवाजों पर लटक कर सफर करने को मजबूर हैं. यहां तक कि छात्राएं भी बस पर लटककर सफर कर रही (TRANSPORT PROBLEM IN SIRSA) है. इसी समस्या को लेकर एक छात्रा ने वीडियो बनाया और सरकार को इस समस्या से अवगत कराकर मदद की गुहार लगाई है. छात्रा का कहना है कि वह इस मामले से संबंधित अधिकारियों से पहले भी गुहार लगा चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया (STUDENTS PROBLEM IN SIRSA) है.