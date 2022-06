.

Rain in Haryana: कुरुक्षेत्र में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले Published on: 31 minutes ago

Koo_Logo Versions

करनाल: जिले में बारिश होने से स्थानीय लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. करनाल के साथ कुरुक्षेत्र में भी बारिश (Rain in kurukshetra) हुई. बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं किसानों को भी राहत मिली (Rain in karnal) है. किसानों की फसलों के लिए बारिश का पानी बेहद लाभदायक है. क्योंकि धान रोपाई का भी समय चल रहा (Haryana monsoon update) है. ऐसे में बारिश का पानी किसानों के लिए सोने पर सुहागा के समान है. इसलिए बारिश से किसानों के चेहरे भी खिले नजर आ (Rain in Haryana) रहे हैं.