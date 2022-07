.

1 घंटे की बारिश से पानी-पानी हुआ गुरुग्राम, घंटों जाम में फंसे रहे लोग Published on: 6 minutes ago

गुरुग्राम: एक बार फिर 1 घंटे की बारिश ने गुरुग्राम (rain in gurugram) प्रशासन के तमाम दावों पर पानी फेर दिया. गुरुग्राम प्रशासन का दावा था कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव नहीं होगा और जाम नहीं लगेगा. क्योंकि इस बार जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाकर 16 आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात की है, लेकिन वीरवार को हुई 1 घंटे की बारिश से गुरुग्राम पानी-पानी हो गया. गुरुग्राम की सड़कें तालाब (water logging in gurugram) की तरह लग रही थी. गुरुग्राम में जलभराव से जाम से हालात पैदा हो गए. जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, शीतला माता मंदिर रोड, बसई रोड के अलावा कई सेक्टरों में 3 से 4 फुट तक पानी भरा नजर आया. जिसकी वजह से लोगों को घंटे जाम (jam in gurugram) में फंसना रहना पड़ा.