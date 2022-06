.

Water Scarcity in Bhiwani: पानी की समस्या को लेकर भिवानीवासियों का प्रदर्शन, खाली बर्तन बजाकर जताया विरोध

भिवानी में पानी की किल्लत (water scarcity in bhiwani) इस हद तक बढ़ गई है कि अब पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी सड़क पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई (Women protested in Bhiwani) हैं. महिलाओं को कहना है कि कई बार संबधित विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली. इसी कड़ी में महिलाओं ने रविवार को पानी की समस्या को लेकर भिवानी में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने खाली बर्तनों को लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर होना (water problem in bhiwani) पड़ा है. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वह थाली और खाली बर्तन बजाकर प्रदर्शन करती रहेंगी.