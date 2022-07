.

farmers protest in haryana: मुश्तरका जमीन को लेकर किसानों का हल्लाबोल, जानिए किसान नेता गुरनाम चढूनी ने क्या कहा Published on: Jul 22, 2022, 10:24 AM IST

यमुनानगर: हरियाणा में किसान एक बार फिर एकजुट हो रहे (farmers in haryana) हैं. इस बार विवाद मुस्तरका की जमीन को लेकर (Mustarka land in haryana) है. किसानों ने सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में जगाधरी की अनाजमंडी में किसानों ने सरकार के फैसले का विरोध (farmers protest in haryana) जताया. विरोध जताते हुए किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी (Gurnam Singh Chadhuni Farmer Leader Haryana) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो सरकार के इशारे पर आया है. ऐसे में देश के विभाजन के वक्त मुस्तरका की जमीन को सरकार ले रही है वो सरासर गलत है हम इसका विरोध करते हैं. मुस्तरका की जमीन को लेकर किसान नेता प्रदेशभर में अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं. किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि 25 जुलाई को प्रदेश की हर तहसील में ज्ञापन सौंपेंगे और 25 अगस्त को पिपली में एक महाबैठक भी करेंगे.