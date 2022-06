.

Agnipath Scheme Protest: बल्लभगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, इंटरनेट सेवा की गई है बंद Published on: 1 hours ago

बल्लभगढ़: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध (Agnipath Scheme Protest) शुक्रवार को भी जारी रहा. बल्लभगढ़ के युवाओं ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन (youth protest in Ballabhgarh) किया. युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. इस बीच युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज (police lathichage on protesters) किया. गुरुवार को भी बल्लभगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने बवाल (Agnipath Scheme Protest in ballabhgarh)काटा था. जिसके बाद प्रशासन ने बल्लभगढ़ में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए थे.