पानीपत में महिला से चेन स्नेचिंग, सीसीटीवी में कैद बाइक सवार दोनों आरोपी Published on: 41 minutes ago

पानीपत: समालखा में महिला से चेन स्नेचिंग (chain snatching from woman in samalkha) का मामला सामने आया है. पड़ाव मोहल्ले में बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला से चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया. चेन स्नेचिंग की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. वारदात की सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. मिली जानकारी के अनुसार पड़ाव मोहल्ले (padav mohalla samalkha) की रहने वाली उर्मिला शॉपिंग करने गई थी. वो जब अपने घर वापस लौट रही थी, तो बाजार में सफेद रंग की अपाचे बाइक सवार दो युवकों ने उसका पीछा किया और उसके मोहल्ले तक पहुंच गए. यहां उन्होंने मौका देख गले से चेन झपट (chain snatching from woman in panipat) ली और मौके से फरार हो गए.