सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले में शुक्रवार को कांग्रेस ने जन जागरण अभियान (Congress Jan Jagran Campaign Sonipat) के तहत सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर हल्ला बोला. इस दौरान कांग्रेस ने शहर भर में प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई हरियाणा की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने की. इस दौरान कुमारी सैलजा ने पीएम मोदी द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने पर (three farm laws repealed) कहा कि हमारे अन्नदाता के सामने आखिरकार सरकार ने घुटने टेक (Kumari Selja On Three Farm Laws Repealed) दिए.

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मौजूदा सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है. इसी मुद्दे को लेकर आज हम शहर भर में प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर कहा कि आखिरकार हमारे अन्नदाता की जीत हुई है. केंद्र की अंहकारी सरकार को हमारे अन्नदाता के सामने झुकना पड़ा. हमारे अन्नदाता ने पूरे विश्व में एक मिसाल पेश की है कि चाहे कितने भी अत्याचार क्यों ना हो वह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला सकते हैं.

सैलजा ने कहा, 'हमारे अन्नदाता और मजदूरों के सामने झुकी अहंकारी सरकार'

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवार वालों से भी माफी मांगनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी थी और आज इसी का फल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े.

क्या कहा पीएम मोदी ने?

तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने (pm modi on farm laws) कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और देशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी. किसानों को इन तीनों कानूनों के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह समझ नहीं पाए. हमने किसानों की बातों और उनके तर्क को समझने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. जिन कानूनों पर ऐतराज था उनको समझने में सरकार ने भरपूर कोशिश की. उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे. इसके साथ ही, पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर घर वापसी की अपील की है.

