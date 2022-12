सोनीपत में बंद पीजी में मिली युवत की लाश.

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में मुरथल रोड पर स्थित एक बंद पड़े पीजी में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पाकर सोनीपत सेक्टर-27 थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत में भिजवा दिया है. युवती सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है. (body found in a PG on Murthal Road Sonipat) (Girl dead body found in a PG )

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोनीपत के मुरथल रोड पर हरियाणा कंप्यूटर सेंटर के ऊपर एक बंद पीजी है, जिसमें रविवार देर शाम एक युवक और एक युवती पहुंचे. वहीं, बता जा रहा है कि युवक करीब 2 घंटे के बाद वहां से निकल गया और पीजी मालिक भी पीजी बंद कर वहां से चला गया. जब आज दोपहर बाद पीजी मालिक वहां पर पहुंचा तो उसने पीजी के कमरे में युवती का शव देखा तो उसके पसीने छूट गए. जिसके बाद उसने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी. शिकायतन मिलने पर सेक्टर-27 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पुलिस के अनुसार युवती के शरीर पर चोट के निशान हैं. (Girl dead body found in a PG in sonipat ) (Girl body found in a PG in Sonipat)

इस मामले डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि मुरथल रोड पर एक मकान में किसी महिला का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल लाया गया है. डॉक्टरों ने बताया है कि युवती के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसके नाक से खून बह रहा है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार महिला की मौत कैसे हुई है. फिलहाल आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. (Murthal Road Sonipat )

