सोनीपत: सोनीपत के गन्नौर की पुरानी अनाज मंडी के सामने बने किताबों के एक गोदाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी (illegal firecracker warehouse in sonipat) की. टीम ने छापेमारी के दौरान लाखों रुपये के अवैध पटाखों बरामद किया. सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली कि आतिशबाजी का अवैध भंडारण पुस्तक के गोदाम में किया गया है. सूचना पर इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसआई सुनील, जयभगवान और एचसी राजेश, सतेंद्र की टीम बनाई गई.

इसके बाद नगर पालिका और अग्निशमन विभाग की टीम के साथ शहर की पुरानी अनाज मंडी में एक किताब के गोदाम पर छापा मारा गया. किताब के गोदाम से काफी मात्रा में अवैध रूप से रखी आतिशबाजी को पकड़ा गया. जब गोदाम में मौजूद कारिंदों से आतिशबाजी का लाइसेंस और परमिट दिखाने को कहा गया तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके. टीम ने आतिशबाजी को जब्त कर कार्रवाई शुरू की. पकड़ी गई आतिशबाजी की कीमत करीब दस लाख रुपये बताई जा रही है. टीम ने थाना गन्नौर को भी सूचना दी है. बता दें कि गन्नौर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर ही पटाखों का गोदाम बना (Fireworks godown near Gannaur police station) हुआ है.



आतिशबाजी के स्टॉक और बिक्री पर पाबंदी: हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने आतिशबाजी की रिहायशी स्थानों (fireworks in sonipat) पर बिक्री करने पर पाबंदी लगाई है. इसके मद्देनजर प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रख रहा है जो अवैध तरीके से आतिशबाजी की बिक्री कर रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री उडनदस्ता की टीम ने कार्रवाई की है.



तीन दिन पहले करनाल से आया था स्टॉक: मुख्यमंत्री उडनदस्ता टीम का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आतिशबाजी का स्टॉक तीन दिन पहले करनाल से गन्नौर की छोटी अनाज मंडी में लाया (Illegal storage of firecrackers in Sonipat) गया है. यह रिहायशी इलाके में है, उसमें आतिशबाजी का स्टॉक करना हादसे का कारण बन सकता है. टीम आतिशबाजी के खुले पड़े स्टॉक की गिनती में लगी है.



16 सितंबर को सोनीपत शहर में पकड़ी थी आतिशबाजी: मुख्यमंत्री उडनदस्ता की टीम अवैध आतिशबाजी पर लगातार कार्रवाई कर रही है. इससे पहले 16 सितंबर को सोनीपत शहर के आनंद नगर स्थित आवासीय क्षेत्र में आतिशबाजी का भंडारण पकड़ा है. कारोबारी ने इसको पंजाब के जिला संगरूर के धूरी से लेकर आने के बाद वहां रखा था. मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को गोदाम में भारी मात्रा में आतिशबाजी मिली थी. हालांकि मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया (CM Flying raid on firecracker warehouse in Sonipat) है.

