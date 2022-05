सिरसा: बरनाला रोड स्थित शक्तिनगर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो (person died in shaktinagar) गई है. मृतक के सुसराल पक्ष द्वारा इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, जबकि मृतक के परिजन इसे मर्डर बता रहे (Ravi Kumar of Hisar died in shaktinagar) हैं. फिलहाल पुलिस ने ससुरालजनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. बता दें, मृतक रवि कुमार हिसार जिले का रहने वाला (Ravi Kumar of Hisar) था और कुछ महीनों से वह सिरसा में शक्तिनगर में अपने ससुराल में रह रहा था और मजदूरी का काम करता था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का शव बाथरूम में फंदे पर लटका मिला था. सूचना मिलते ही हुडा पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. मृतक के भाई सोनू ने बताया कि उसके भाई का मर्डर हुआ है, उसने सुसाइड नहीं किया. वहीं मृतक के ससुर सुरेश कुमार ने बताया कि वह ड्यूटी पर था जब उसे रवि के सुसाइड करने की सूचना मिली जिसके बाद वह घर पहुंते और इसे बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए. उन्होंने कहा कि रवि की उनके साथ कोई अनबन नहीं थी.

शक्तिनगर में व्यक्ति की मौत, परिजनों ने जताई मर्डर की आशंका, ससुराल पक्ष बोले की आत्महत्या

मामले के जांच अधिकारी अभयराम ने कहा कि सुसाइड का मामला है. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे. जिसके बाद मृतक का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया. उन्होंने कहा कि मृतक के पिता के बयान के आधार पर ससुरालजनों पर मृतक की आत्महत्या के लिए मजबूर करने का अभियोग दर्ज किया है. मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.

