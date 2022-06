सिरसा: प्रीत नगर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Dead body found in Sirsa) हो गई. मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. कीर्ति नगर पुलिस चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. मृतक के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भेजा जहां मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है. मृतक का नाम कस्तूरी लाल बताया जा रहा है. बीते दिनों मृतक कस्तूरी लाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी.

अगले दिन दोपहर में सूचना मिली कि कस्तूरी लाल का शव एक बंद मकान में (dead body found in closed house) पड़ा हुआ है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा. मृतक कस्तूरी लाल के बेटे सुमित ने बताया कि उसके पिता 14 जून शाम 4 बजे के लगभग घर से बिना बताये कहीं चले गये थे. रात के लगभग 11 बज गए थे लेकिन उसके पिता घर वापस नहीं आए. पिता की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी.

बंद मकान में मिला पिता का शव, बेटे ने हत्या का लगाया आरोप

पुलिस ने मामला दर्ज कर पिता की तलाश में जुट गई. बेटे ने बताया कि उसने अपने पिता की कोशिश की. इसी दौरान उसे एक व्यक्ति पर शक हुआ. शक के आधार पर उसने एक बंद मकान में खुलवाकर (Dead body found in Sirsa) देखा. मकान में जाते ही बेटे को अपने पिता का शव खून से लथपथ (dead body found in suspicious condition in sirsa) मिला. बेटे ने पिता की हत्या का आरोप लगाया (Murder in sirsa) है.

मृतक के बेटे ने कहा कि उनके पिता के हत्यारे पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. कीर्ति नगर पुलिस चौकी प्रभारी शैलेंद्र ने बताया कि गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ (Dead body found in Kirti Nagar sirsa) था. एक मकान में मृतक का शव मिला है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. चौकी प्रभारी ने कहा कि मामला हत्या का है या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है. परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.