सिरसा: बिजली की किल्लत और पेयजल समस्या (Electricity crisis in Haryana) को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को सिरसा में बड़े स्तर का प्रदर्शन (Congress protest in sirsa) किया. इसी कड़ी में सिरसा बिजली बोर्ड मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन में जिला भर से कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान रोड पर भी काफी देर तक जाम लगा रहा. वहीं, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी (Congress workers clash with police in sirsa) हुई. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की किल्लत को लेकर सरकार पर कई सवाल भी उठाए.

कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला (Kalanwali MLA Sheeshpal Keharwala) ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से प्रदेशभर में बिजली की किल्लत चल रही है, जिस वजह से पेयजल संकट भी पैदा हो गया है. उन्होंने कहा कि इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने बिजली निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया है. शीशपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बिजली और पेयजल मुहैया करवाने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है.

बिजली की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन.

उन्होंने कहा कि सिरसा क्षेत्र तो बिजली मंत्री रणजीत चौटाला (Power Minister Ranjit Chautala) का अपना गृह जिला है. बावजूद इसके यहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है. शीशपाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द बिजली और पानी की समस्या को हल करे, नहीं तो आने वाले दिनों में सभी बिजली घरों पर ताले जड़कर प्रदर्शन किए जाएंगे.

