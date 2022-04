रोहतक: पंजाब विधानसभा में बीते शुक्रवार को चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को देने का प्रस्ताव (proposal to give chandigarh to punjab) पास किया गया. इसको लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने (Bhupinder Singh Hooda on Chandigarh issue) हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है. हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता और उसके हित के लिए वे हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि हरियाणा के हितों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए.

वहीं उन्होंने चंडीगढ़ के अलावा एसवाईएल नहर और हिंदी भाषी क्षेत्रों का मुद्दा भी उठाया. रविवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए. आम आदमी पार्टी सुर्खियों में रहने लिए बयान देती है. आम आदमी पार्टी दोहरा मापदंड अपना रही है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी समान अधिकार है, अगर अधिकार नहीं मिला तो मैं पद यात्रा तक निकालने से भी पीछे नहीं हटूंगा और अधिकार लेकर रहेंगे. मैं इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं.

हुड्डा ने कहा की आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी हवा चलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं आगामी चुनाव में कांग्रेसी की सुनामी चलेगी. सुनामी के आगे कोई भी पार्टी टिक नहीं सकेगी. वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा पर 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि भजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हरियाणा पर करोड़ों रुपये का कर्ज है. सरकार युवाओं को रोजगार, पढ़ाई, पानी, बिजली देने जैसे हर मोर्चे पर नाकाम रही है. आज हरियाणा बेरोजगारी और अपराध के मामले में नंबर वन हो गया है. उन्होंने जनता से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जायेगा.

