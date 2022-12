रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है. वहीं, चोर आए दिन बंद मकानों को भी निशाना बना रहे हैं. रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. परिवार के लोग वापस लौटे तो घर के ताले टूटे मिले. (Theft in Rewari) (Theft from house in Rewari)

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यूपी के मथुरा जिला के गांव जरा मांट निवासी संतोष गुप्ता फिलहाल धारूहेड़ा के शिवनगर पार्ट-2 में रहते हैं. उन्होंने घर के पास ही किरयाणा की दुकान खोली है. संतोष गुप्ता 2 दिसंबर को अपने गांव जरारा में शादी समारोह में गये थे. इसी दौरान सूना मकान देख चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ दिया. ताला टूटा देख संतोष गुप्ता के पीछे वाली गली में रहने वाले उनके बड़े भाई देवेन्द्र ने इसकी सूचना दी. इसके बाद आनन-फानन में संतोष धारूहेड़ा पहुंचे और घर को चोक किया. (theft incident in shivnagar part 2 of rewari)

सूचना मिलते ही संतोष जब अपनी पत्नी के साथ घर पर आये तो उनकी दो अलमारी टूटी मिली. साथ ही सोने का हार, झुमकी, हाथ घड़ी, झाले, कमर पेटी, 4 जोड़ी पाजेब, अंगूठी, बाली और कई अन्य सामान गायब मिला. संतोष ने इसकी सूचना पुलिस को दी. धारूहेड़ा थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. (Theft in Rewari) (Theft in Haryana) (Crime News in Rewari)

पहले शिव कॉलोनी में आई थी चोरी की घटना सामने: बता दें कि इससे पहले शहर की शिव कॉलोनी स्थित गली नंबर-2 में रहने वाले देवेन्द्र कुमार ने बताया कि वह अपनी किसी रिश्तेदार के यहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शादी समारोह में शामिल होने गया था और उसकी पत्नी किसी काम से दिल्ली गई थी. घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं था. देवेन्द्र और उसकी पत्नी घर पहुंचे तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान इधर-उधर बिखरा था. देवेन्द्र ने घर को चेक किया तो 15,000 नकदी, 4 चांदी के सिक्के और एक 42 इंच की LED गायब मिली. (theft incident in shiv colony of rewari)

