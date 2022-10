रेवाड़ी: टूमना रोड कोसली रेवाड़ी में चोरी (theft case in rewari) का मामला सामने आया है. यहां बीती रात चोरों ने बैंक कर्मचारी के घर में सेंध (theft at bank employee house in rewari) लगाकर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया. चोरी की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी.

परिजनों के मुताबिक लूटे गए जेवरात की कीमत लगभग 13 लाख रुपये हैं. वहीं पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है. ताकि आरोपियों का कोई सुराग लग पाए. पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूटे हुए जेवरात और नकदी को बरामद किया जाएगा.