रेवाड़ी: सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को (Sadar Thana Police arrested Accused) गिरफ्तार किया है. आरोपी ने रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर 12 लाख रुपए (Fraud in Rewari) ठगे थे. पुलिस ने रेवाड़ी के नांगल मूंदी गांव के सुभाष को पकड़ा है. आरोपी पर दो युवको के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. आरोपी ने पीड़ितों को रुपए ऐंठेने के बाद फर्जी पहचान पत्र और ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया था. रेल यात्रा के दौरान पीड़ित युवक को टिकट निरीक्षक द्वारा पकड़ने पर उसे फर्जी पहचान पत्र के बारे में पता चला. इस पर युवको ने परिजनों को धोखाधड़ी के बारे में बताया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

जानकारी के अनुसार सायरवास निवासी शिव कुमार ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया कि गांव नांगल मूंदी निवासी सुभाष उर्फ कुक्कू उनका रिश्तेदार है. सुभाष ने 2018 में उनके बेटे योगेश को रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए अपने गांव के सुरेंद्र सिंह से मिलवाया था. सुरेंद्र ने नौकरी लगवाने के लिए 15 लाख रुपये मांगे थे. सुरेंद्र 2018 में उनसे तीन लाख 50 हजार रुपये ले गया था. इसके बाद सुरेंद्र ने उन्हें गांव भांडोर निवासी अश्वनी उर्फ सन्नी से मिलवाया.

पढ़ें: रोहतक में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगी, रेलवे कर्मचारी से ठगे 47 हजार रुपए

अश्वनी ने अपना पहचान-पत्र दिखाते हुए खुद को रेलवे विजिलेंस में कार्यरत बताया था. इस दौरान उन्होंने उनके बेटे की नौकरी लगाने की बात कही थी. पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उनके बेटे को रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ कर पहचान-पत्र बना कर दे दिया और एक लाख रुपये और ले गए. आरोपियों ने गुरुग्राम के गांव खानपुर निवासी उनकी रिश्तेदार आशा के बेटे अमित को भी नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे चेक के जरिए 50 हजार रुपये लिए थे. इसके बाद आरोपियों ने किस्तों में पीड़ितों से 11 लाख 98 हजार रुपये ऐंठ लिए. इसके बाद आरोपियों ने उन्हें राव तुलाराम पार्क में बुलाया और दोनों युवकों के ज्वाइनिंग लेटर दे दिए. (fraud in the name of job in rewari)

पढ़ें: करनाल में मेरठ रोड पर मिला क्षत विक्षत शव, पुलिस को थैले में रखने पड़े शव के हिस्से

इसके बाद आरोपियों ने उन्हें जिला झज्जर के गांव साल्हावास निवासी विक्रम से मिलवाया. विक्रम ज्वाइनिंग लेटर व पहचान-पत्र के साथ योगेश व अमित को पहले जोधपुर व इसके बाद सादलपुर ले गया. सादलपुर से दोनों युवक ट्रेन में गंगानगर जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में योगेश को टिकट निरीक्षक ने पकड़ लिया. योगेश ने उन्हें अपना रेलवे का पहचान-पत्र दिखाया. टिकट निरीक्षक ने योगेश के पहचान-पत्र को फर्जी बताते हुए उसके साथ हुई ठगी के बारे में बताया. (fraud accused arrested in Rewari)

पढ़ें: फरीदाबाद में मछली विक्रेता की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 2 दिन पहले सारण एरिया में हुई थी हत्या

घर आने पर दोनों युवको ने परिजनों को आरोपितों द्वारा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर व पहचान-पत्र देने की जानकारी दी. शिव कुमार ने शिकायत में कहा है कि आरोपी पहले रुपये वापस लौटाने का आश्वासन देते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया और फरार हो गए. इस पर शिवकुमार ने इसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी, जिस पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. (Fraud in Rewari)