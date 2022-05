रेवाड़ी: हरियाणा में साइबर अपराध तेजी से फैलता जा रहा (cyber crime case in haryana) है. साइबर ठग नए-नए हथकंडे अपना कर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. अलग-अलग तरीके से साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. वहीं, ताजा मामले रेवाड़ी जिले का है, जहां साइबर ठगों (CYBER FRAUD IN REWARI) ने एक महिला को अपना शिकार बनाया है. साइबर ठग ने महिला से जिओ टावर लगाने के नाम पर महिला के खाते से 45 हजार रुपए की नकदी साफ कर (CYBER FRAUD WITH WOMAN IN REWARI) दी. वहीं, महिला की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह ठगी रेवाड़ी शहर के विकास नगर की रहने वाली सुनीता तंवर के साथ हुई है. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही महिला के पास मोबाइल पर टावर (cyber fraud on jio tower) लगाने से संबंधित मैसेज आया था. वहीं, जब महिला ने उस नंबर पर बात की तो फोन रिसीव करने वाले ने खुद को जियो कंपनी का अधिकारी बताया और जियो टावर लगवाने के नाम पर हर माह 25 हजार रुपए किराया देने और एक व्यक्ति को नौकरी दिए जाने की बात कही.

जिसके बाद सुनीता उसकी बातों में आ गई और साइबर ठगी की शिकार हो गई. बता दें, पुलिस विभाग द्वारा बार-बार लोगों को साइबर ठगी के बारे में जागरूक किया जा रहा है. लेकिन फिर भी लोग अपनी लापरवाही के कारण साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं. वहीं, महिला की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है.

