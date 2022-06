रेवाड़ी: हरियाणा के जिला रेवाड़ी में एक आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा छोटे बच्चों को कीड़े लगी मूंगफली वितरण करने का मामला सामने आया (Child Sick After Eating Peanuts In Rewari) है. जिसके कारण मूंगफली खाने से केंद्र के 3 बच्चे बीमार हो गए हैं. वहीं मामले को दबाने के लिए बच्चों को गांव में ही दवाई दे दी गई. ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी केंद्र संचालिका पर आरोप लगाते हुए शनिवार को जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी से इसकी शिकायत भी (Anganwadi center In Rewari) की.

गांव टहना दीपालपुर निवासी अंजली, पूनम ने बताया कि उनके गांव में बने आंगनवाड़ी केंद्र में पिछले 8 माह से कोई राशन नहीं दिया (3 Children Sick In Rewari ) गया. बीते दिन जब बच्चों को मूंगफली बांटी गई तो वह कीड़े युक्त मिली, जिसकी वजह से 3 बच्चों को उल्टी लग गई. बाद में उन्हें दवाई दिलाई गई. जब इसकी शिकायत आंगनवाड़ी केंद्र संचालिका से की गई तो उसने जवाब दिया कि उसके पास जैसी सप्लाई आगे से आई उसने वो ही बच्चों को दी है.

वहीं कीड़े लगी मूंगफली मामले को लेकर सचिवालय पहुंचे ग्रामीणों ने डीसी अशोक कुमार शिकायत की. उधर इस मामले में अधिकारियों ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेंटर की संचालिका ने एक्सपायर्ड सामग्री बच्चों को बांट दी इसलिए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.