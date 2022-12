पानीपत: हरियाणा के पानीपत में मतलौडा कस्बे की एक लोन देने वाली कंपनी में काम करने वाले तीन कर्मचारियों द्वारा (fraud with loan company) कंपनी से ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि उपभोक्ताओं को दिए हुए लोन के 30 लाख 35 हजार 149 रुपए लेकर कर्मचारियों ने शाखा में जमा नहीं करवाए हैं. इतना ही नहीं आरोपियों ने बिना बताए कंपनी में भी आना छोड़ दिया. जिसकी शिकायत शाखा मैनेजर ने पुलिस को दी SP से भी गुहार लगाई मगर चार महीनों तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

जिसके बाद करनाल IG को इसकी शिकायत दी गई. IG के आदेशों पर पानीपत पुलिस ने तीनों कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मतलौडा थाना पुलिस को दी शिकायत में मोहित ने बताया कि वह मूल रुप से राजस्थान के जिला अलवर का रहने वाला है. वह भारत फाइनेंशियल इंक्लुजन लिमिटिड की मतलौडा शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है. यह कंपनी एक निजी बैंक की सहायक (fraud case in panipat) कंपनी है. कंपनी गांव और शहर में गरीब महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिये ऋण उपलब्ध करवाती है.

मोहित ने बताया कि करीब 2 माह से वह इस ब्रांच को देख रहा है. उसकी शाखा में मनीष कुमार जो कि जिला गाजियाबाद UP का है. मनीष भी उसी कंपनी में उसके साथ काम करता था. जिसने 25 लाख 72 हजार 693 रुपये की राशि का गबन किया है. इसके अलावा कंपनी (loan company in Panipat) में काम करने वाले शशि निवासी नीलोखेड़ी जिला करनाल हरियाणा का रहने वाला है जिसने 2 लाख 50 हजार 518 रुपये हड़प लिए हैं. तीसरा कर्मचारी प्रदीप कुमार है जो कि सिरसा जिले का रहने वाला है उसने भी 2 लाख 11 हजार 938 रुपये की (fraud case in panipat) धोखाधड़ी की है.

मोहित ने बताया कि तीनों कर्मचारी उसकी शाखा सफीदों में रुपये बांटने और रिकवर करने का काम करते थे. तीनों कर्मचारियों ने कुछ गांवों के सेंटरों से कंपनी के नाम पर उपभोक्ताओं से लगभग 30,35,149 रुपए की राशि इकट्‌ठा कर ली. इसके बाद यह राशि शाखा में जमा नहीं करवाई. तीनों ने रुपए अपने पास ही रख लिए.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में जाम की समस्या से परेशान लोग, नगर निगम की कोशिश भी नाकाम साबित

रुपये हड़पने के बाद से तीनों कर्मचारियों ने बिना बताए शाखा में भी आना बंद कर दिया. मोहित का कहना है कि उन्होंने इसकी एक शिकायत 8 अगस्त को मतलौडा थाना में भी दी थी. SP से मिलकर उन्हें भी शिकायत दी थी. मगर मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. अब करीब 6 महीने बीत जाने के बाद IG को शिकायत करने के बाद उनके आदेशानुसार केस दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें: रोहतक वैश्य कॉलेज के प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला, कॉलेज स्टाफ ने किया प्रदर्शन