बल्लभगढ़ मार्केट में ट्रैफिक जाम की समस्या

फरीदाबाद: शहर के बल्लभगढ़ मार्केट में लगने वाले ट्रैफिक जाम के कारण लोग यहां से निकलने में कतराने लगे (cause of the traffic jam) हैं. ट्रैफिक जाम की समस्या (jam problem in faridabad) से निपटने के लिए न तो नगर निगम और न ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई तैयारी की गई. मसलन आएदिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है. वहीं शहर के अन्य क्षेत्रों की तरह बल्लभगढ़ के मोहना रोड पर भी अतिक्रमण का बोलबाला है.





बल्लभगढ़ में कहीं रेहड़ी वाले सड़क पर जमा (jam in faridabad ballabhgarh market) हैं, तो कहीं पटरीवालों की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है. साथ ही बाजारों में दुपहिया चौपहिया वाहनों के आने की तादाद भी कम नहीं है. अंबेडकर चौक से लेकर चुंगी तक जाम ही जाम है. मोहना रोड पर दोनों तरफ अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि सुबह से शाम तक यहां पर भीड़ ही दिखाई देती है. भीड़ के कारण यहां से एंबुलेंस निकाल पाना एक बड़ा टास्क है.

बल्लभगढ़ मार्केट में दुकानदारों का अतिक्रमण

रेहड़ी पटरी वालों को इसका कारण माना जा रहा है. हालांकि नगर निगम ने भी यहां पर कई बार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी की, नतीजतन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है. वहीं नगर निगम के संयुक्त आयुक्त अनिल यादव (faridabad ballabhgarh market) ने कहा कि प्रशासन के कहने के बाद भी यदि सुधार नहीं होता है तो अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकृत रहने वालों को वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी.

वहीं परेशानी से जूझ थे स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण ग्राहकों को भी परेशानी होती है. लोगों को स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और निगम का साथ देना चाहिए. वहीं बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोकचंद का कहना है कि जाम से होने वाली समस्या से लोगों को जल्द निजात मिलेगा.

