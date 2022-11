पानीपत: बोहली गांव में रिफाइनरी कंपनी में रसोइया के रूप में काम करने वाले बुजुर्ग की उसी के रूममेट ने ईंटों से हमला कर हत्या कर (Murder In Panipat) दी. बुजुर्ग रसोईया साथी से खाने के पैसे मांग रहा था. इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था. आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके साथी लेकर से भी पूछताछ की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है. मृतक के परिजनों को वारदात की सूचना दे दी गई है. पुलिस की टीमें आरोपी की धरपकड़ में जुटी है.



मूल रूप से पश्चिमी बंगाल के ईटा जिले के कालामुटी गांव का रहने वाला अमूलोपाल (70) एक महीने पहले अपने गांव के ही छोटनपाल के साथ पानीपत में काम करने आया था. ये रिफाइनरी की पी मा‌णिकम कंपनी में काम करने लगे. इस कंपनी में 40 लोग काम करते हैं. यहां पर अमूलोपाल को रसोइए की नौकरी मिल गई. छोटनपाल लेबर के रूप में काम कर रहा था. दोनों बोहली गांव के पालाराम मार्केेट में लेबर क्वार्टर में रह रहे थे. उनके साथ विद्युत पहान व असत मंडल भी रहता था.

चारों बृहस्पतिवार को काम पर नहीं गए थे अमूलोपाल बृहस्पतिवार को छोटनपाल से अपने खाने के पैसे मांग रहा था. दोनों के बीच खाने के पैसे मांगने को लेकर विवाद (Controversy over asking for food money) हो गया और विवाद मारपीट में बदल गया. छोटनपाल ने इंटरलोकिंग टाइल से अमूलोपाल पर हमला कर दिया. उसके सिर, छाती व कमर पर वार किया गया. हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपी छोटनपाल यहां से भाग गया. इसके बाद साथी श्रमिक उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया और घटनास्थल का जायजा लिया. अब पुलिस आरोपी के बारे में साथी लेबर से पूछताछ कर रही है.



थाना सदर प्रभारी ने बताया की खाने के पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद में बुजुर्ग रसोइया की ईंटों से हत्या (Elderly cook murdered with bricks In panipat) की गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है. आरोपी की धरपकड़ की जा रही है. जल्द आरोपी को पकड़ लेंगे. मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है.