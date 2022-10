पानीपत: इसराना में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा (road accident in panipat) हो गया. खबर है कि सड़क किनारे खड़े तीन दोस्तों को तेज रफ्तार कार ने कुचल (car crushed three youths in israna) दिया. जिससे 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ दिया. कार चालक हादसे को अंजाम देने के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया.

सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पानीपत सिविल अस्पताल भिजवाकर कार को कब्जे में ले लिया. मिली जानकारी के अनुसार गोहाना का रहने वाला 35 वर्षीय मोनू पानीपत इसराना के गांव कैट आया था. उसने अपने दोस्तों को मिलने के लिए नेशनल हाईवे पर बुलाया था. धर्मवीर और संदीप एक बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त मोनू से मिलने नेशनल हाईवे पर पहुंच गए.

तीनों दोस्त सड़क किनारे होकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक गोहाना से आ रही तेज रफ्तार बलेनो कार ने तीनों दोस्तों को रौंद (car crushed three youths in israna) दिया. इस के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संदीप और धर्मवीर की मौके पर ही मौत हो गई और मोनू की खानपुर मेडिकल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत (three youths died in panipat) हो गई.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में पुलिसकर्मियों पर लाठी-रॉड से हमला, 3 जवान गंभीर रूप से घायल

मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवाया. वहीं कार चालक पर गैर इरादाना हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.