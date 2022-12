पंचकूला: हरियाणा में विधायकों को अर्थशास्त्र की बारीकियां सिखाने के लिए यानी वित्त प्रबंधन एवं बजट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. एक दिवसीय यह कार्यक्रम पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित किया गया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 11 बजे इस सत्र का शुभारंभ किया. इस सत्र में विधायकों को बजट में प्रस्तावित अनुदानों के अध्ययन करने के वैज्ञानिक तरीके और राज्यों में वित्तीय प्रबंधन की बारीकियां सिखाई जाएंगी. (CM Manohar Lal Khattar in Panchkula)

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट साकेत सूर्य और कार्यक्रम अधिकारी मानस गुब्बी दो सत्रों में यह प्रशिक्षण देंगे. इस दौरान विधायकों की शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई बड़े नेता राज्यों के वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं. (Program for MLAs of Haryana) (Finance Management and Budget in Panchkula)

राज्यों के वित्त प्रबंधन एवं बजट पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बजट की बारीकियों को सीखने का एक मौका है. पिछले 3 साल से वित्त मंत्री के तौर पर बजट के अनछुए पहलू जानने का मौका मिल रहा है. उन्होंने कहा कि, हमारी आय और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है. सीएम ने कहा कि कोरोना के बावजूद हमने तय सीमा में ही ऋण रखा. (CM on Debt Burden on Haryana) (Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda)

उन्होंने कहा कि, पिछले सालों में हमने कई प्रयोग किए और बजट से पहले हमने चर्चा शुरू की. सीएम ने कहा कि, बजट तैयार करने से पहले सदस्यों द्वारा किसी तरह की कोई मांग आने पर उन्हें बजट में समाहित करने की कोशिश करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में हरियाणा नंबर वन रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बजट व्यवस्था और भी सुदृढ़ करेंगे.

ये भी पढ़ें: सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले- जल्द ली जाएगी ग्रुप डी के लिए CET परीक्षा, 3 साल तक रहेगी वैधता