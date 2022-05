पलवल: जिला पलवल में 10 हजार 245 हेक्टेयर भूमि में मूंग की खेती की जा रही (Mung cultivation is promoted in Palwal) है. जिले में मूंग की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीज भी नि:शुल्क प्रदान किए जा रहे हैं यह बात कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल (Agriculture and Farmers Welfare Department Palwal) के उपनिदेशक डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कही. उन्होंने सभी किसानों से ज्यादा से ज्यादा मूंग की खेती करने की अपील की है.

पलवल में लगभग 10 हजार हेक्टेयर भूमि पर की जा रही मूंग की खेती: डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कहा कि पलवल जिले में गत वर्ष 8 हजार हेक्टेयर भूमि में मूंग की खेती की गई थी. इस वर्ष जिले में 10 हजार 245 हेक्टेयर भूमि में मूंग की खेती की गई है. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में मूंग की खेती करने के लिए किसानों को मूंग का बीज नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है. किसान मूंग की खेती करें और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (Meri Fasal Mera Byora Portal) पर अपना पंजीकरण करवाऐं, ताकि किसानों को अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा सके.

पलवल में मूंग की खेती को बढ़ावा

उपनिदेशक ने कहा कि किसानों को जागरूक करने के लिए पलवल, होडल, हथीन व हसनपुर ब्लॉक में कैंप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग मूंग की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीज नि:शुल्क प्रदान किए जा रहे हैं.