नूंह: हरियाणा के नूंह में बेमौसम बारिश के कारण पोल गिरने से पुन्हाना उपमंडल के तकरीबन करीब 12 गांव अंधेरे में हैं. नूंह में बिजली आपूर्ति (power supply in nuh) पिछले करीब पांच-छह दिन से पूरी तरह से गायब है. नूंह में बिजली कटौती (power cut in nuh) होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. वहीं बिजली न आने से पीने के पानी सहित कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बिजली से चलने वाले उपकरण पूरी तरह से शोपीस बनकर रह गए हैं. जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही (unseasonal rain in haryana) है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि घर के अंदर मच्छर पनपन से बीमारी फैल रही है तो वहीं खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को वह मजबूर हैं. लोगों का कहना है कि ओस की वजह से बच्चे और बड़े बीमार हो रहे हैं. पानी भरा होने के कारण बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी बिजली आपूर्ति फिलहाल डोंडल 33 केवीए फीडर से हो रही है.

नूंह में बिजली कटौती

लोगों का कहना है कि अगर उनकी बिजली आपूर्ति को पुन्हाना फीडर से जोड़ दिया जाए तो उनकी इस समस्या का समाधान लंबे समय तक के लिए हो सकता है. बादली, जाख, लुहिंगा कलां, अकबरपुर, गंगवानी, डोंडल, पिपरौली जैसे दर्जनभर गांव के लोग बिजली समस्या से पिछले कई दिन से जूझ रहे हैं. डोंडल गांव में पानी ज्यादा भरा हुआ है, जिसके कारण खंबे गिर गए हैं. खंभे गिरने की वजह से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है.

बिजली विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं. बिजली विभाग ने नीचे गिरे 6 पोल में से तीन को खड़ा भी किया, लेकिन बारिश की वजह से वो भी गिर (unseasonal rain in nuh) गए. लोगों का कहना है कि मस्जिदों में वजू करने तक को पानी नहीं है. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति की मांग की है.

