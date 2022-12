नूंह: हरियाणा में नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसकी कड़ी में नूंह पुलिस ने 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार (drug smuggler arrested in nuh) किया. पुलिस ने नशा तस्करों के कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन, 22 हजार रुपये नकद और 1 कार बरामद की है. हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 30 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस अब इस पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है. एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि 7 दिसंबर को पुलिस को इन आरोपियों को गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया. नूंह पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 ग्राम हेरोइन, 22 हजार रुपये और 1 कार बरामद की. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है.

इसके अलावा हरियाणा में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है. सरकार के आदेश पर आरोपियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है. आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश पर जिला प्रशासन और फरीदाबाद पुलिस ने वीरवार को नशा तस्कर सत्यदेव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Action against drug smuggler in Faridabad) की. फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्कर सत्यदेव के द्वारा कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई 2 मंजिल इमारत को ध्वस्त (demolition of 2 storey illegal building) कर दिया.

इसके अलावा नूंह में भी एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम (Nuh Anti Narcotics Team) ने कार्रवाई करते हुए नशे की खेप ला रहे दो सौदागरों को गिरफ्तार किया. इनके पास से टीम ने नशे के 100 इंजेक्शन बरामद किए हैं. टीम ने आरोपियों की बिना नम्बर की बाइक भी जब्त की है. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.