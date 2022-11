करनाल: हरियाणा में फल और सब्जियों के दाम जारी (Fruits and Vegetables Price in Haryana) हो गए हैं. आलू, टमाटर, प्याज समेत हरी सब्जियों की कीमत में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई बारिश का असर सब्जियों के भाव में देखने को मिल रहा है. अगर मटर की बात करें तो मटर के दाम (Vegetable Price Hike In Haryana) आसमान छू रहे हैं, जो आम आदमी की पहुंच से दूर है.

मटर आज ₹210 प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है. इसके महंगे होने का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों से मटर हरियाणा की सब्जी मंडी में पहुंच रही है और कम मात्रा में ही मटर यहां पहुंच रही है. जिसके चलते ये महंगी हो गई है. हरियाणा में बारिश होने के कारण अदरक 70 रुपये किलो तक महंगा हो गया है. वहीं, हरियाणा में नींबू के दाम (Lemon Price In Haryana) 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके है. हरियाणा में टमाटर के दाम (Tomato Price In Haryana) 60 रुपये प्रति किलो हो गया है.

सब्जी दाम प्रतिकिलो गाजर 60 रुपये पहाड़ी आलू 50 रुपये टमाटर 60 रुपये गोभी 30 रुपये प्याज 30 रुपये खीरा 30 रुपये पालक 40 रुपये धनिया 150 रुपये नींबू 100 रुपये शिमला मिर्च 90 रुपये मूली 40 रुपये अदरक 70 रुपये मशरूम 130 रुपये फ्रांस बीन 70 रुपये हरी मिर्च 100 रुपये भिंडी 50 रुपये लौकी 40 रुपये कद्दू 30 रुपये तोरई 60 रुपये करेला 60 रुपये बैगन 50 रुपये

वहीं, दूसरी ओर हरियाणा में फलों के दाम (Fruit Price In Haryana) में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले त्योहारी सीजन में फलों की कीमतों में भी उछाल आ सकता है. ताजा जारी कीमतों के मुताबिक हरियाणा में केला 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बिक रहा है. वहीं, अनार 200 रुपये प्रति किलो और सेब 80 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है. चलिए जानते हैं आज क्या है हरियाणा में फलों की कीमत

फल दाम प्रतिकिलो/ दर्जन सेब 80 रुपये केला 40 रुपये अनार 200 रुपये मौसमी 50 रुपये नारियल पानी 60 रुपये पपीता 40 रुपये अमरूद 80 रुपये संतरा 90 रुपये नारियल पानी 60 रुपये

हरियाणा में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई है. जिसकी वजह से फसलें और सब्जियां खेतों में ही खराब हो गई. इसकी वजह से भी सब्जियां महंगी हई है. वहीं, दूसरी ओर फलों के दाम में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं है, लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में फलों के दाम भी कुछ कम हो सकते हैं. इन दिनों मंडियों में फल सब्जियों की आवक में सुधार हो रहा है.