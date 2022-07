करनालः हरियाणा में भी नशे का कारोबार पैर (Drug trade in haryana) पैसार रहा है और लोग इसकी लत में फंसते जा रहे हैं. नशा तस्करों का नशे का जाल सीएम सिटी करनाल में भी फैलता जा रहा है. पुलिस की सख्ती के चलते कई नशे के सौदागरों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसी बीच करनाल में नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है. इंद्री पुलिस ने गांव गढी बीरबल-चंद्राव रोड से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार (drug smuggler arrested in karnal) किया है. पुलिस ने जब सड़क पर नाका लगा रखा था तो आरोपी वहां से गुजर रहा था. पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 5.18 ग्राम स्मैक (smack recovered in karnal) बरामद हुई.

पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की. आरोपी ने पुलिस को बताया की वो उत्तर प्रदेश के जिला साहरनपुर के गांव सिरसावा से स्मैक खरीद कर लाया था. उसने बताया की उसने स्मैक 500 रुपए प्रतिग्राम के हिसाब से 6 ग्राम स्मैक 3 हज़ार में खरीदी थी. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने किससे स्मैक खरीदा था और किसको बेचने जा रहा था.

इंद्री थाना के उप निरीक्षक जगदीश ने बताया की नशा बेचने और करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. जो भी नशा करता और बेचता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशा तस्करी या नशा बेचने वालों को लेकर कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस के साथ साझा करें. ताकि प्रदेश को नशे के गर्त में धकेल रहे नशे के सौदागरों पर कानून का शिकंजा कसा जा सके.

ये भी पढ़ें : नशा तस्करी के आरोप में दिल्ली से नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार