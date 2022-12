करनाल: पिछले कुछ दिनों से धुंध का कहर देखने को मिल रहा है. धुंध के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं. मंगलवार को कर्णलेक के पास सुबह बाइक से डयूटी पर जा रहे एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो (Bike and unknown vehicle collision in Karnal) गई. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया. इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दे दी (road accident in karnal) गई.



जानकारी के मुताबिक तरावड़ी निवासी रतन (40) राइस मिल में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था. रतन मूलरूप से उतराखंड का रहने वाला था. वह काफी समय से तरावड़ी में रह रहा था. शुगर मिल में सुपरवाइजर के पद पर तैनात मृतक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था.

करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा

मंगलवार सुबह वह बाइक पर सवार होकर डयूटी पर जा रहा था. जैसे ही वह कर्णलेक के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से रतन की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस जांच अधिकारी बंसीलाल ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कर्णलेक पर कोई हादसा (Karnal National Highway) हो गया है. जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था.

मृतक की पहचान रतन निवासी तरावड़ी के रूप में हुई है. हादसा किस वाहन के साथ हुआ है इसकी जांच की जा रही है. परिवार वालों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

