कोहरे के चलते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की कारें टकराई

चंडीगढ़: हरियाणा में कोहरे का कहर बदस्तूर जारी है. कोहरे की वजह से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले की कारें (dushyant chautala convoy cars accident) आपस में टकरा गई. हिसार से सिरसा जाते वक्त देर रात अग्रोहा के नजदीक ये हादसा हुआ. काफिले में आगे चल रही पुलिस की बोलेरो कार ने अचानक ब्रेक मारे. जिसकी वजह से पीछे आ रही काफिले की बाकि कार टकरा गई. सड़क पर घनी धुंध के चलते ये टक्कर हुई. इस हादसे में काफिले में सवार पुलिस के कमांडो को मामूली चोट लगी है.

वहीं दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सरकारी कार मर्सिडीज बेंज E 200 का शॉकर (anil vij car accident) टूट गया. जिससे गाड़ी नीचे बैठ गई. गनीमत रही कि ड्राइवर ने स्पीड तुरंत कम कर ली. हादसे में गृह मंत्री अनिल विज बच गए. सोमवार रात गृह मंत्री अनिल विज ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि वो इस हादसे में चमत्कारी तरीके से बच गए हैं. जिस वक्त ये घटना हुई, वो बीजेपी संगठनात्मक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे. गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया कि हादसा गुरुग्राम के KMP हाईवे पर हुआ. अनिल विज गुरुग्राम से वापस अंबाला लौट रहे थे.

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का ट्वीट

हरियाणा में घने कोहरे की वजह से हादसों की सिलसिला जारी है. सोमवार को धुंध के चलते नूंह में सड़क हादसा (School bus and truck collide in Nuh) हो गया. जहां होडल रोड पर स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई. बस में निजी स्कूल आदित्य आर्मी पब्लिक स्कूल उजीना के बच्चे सवार थे. करीब 15 बच्चे इस हादसे में घायल हो गए हैं, इनमें से तीन की हालत नाजुक बतायी जा रही है. वहीं स्कूल बस के चालक को भी गंभीर चोट आई हैं. सभी घायल बच्चों को नजदीकी सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है. सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

नूंह में स्कूली बस और ट्रक के बीच टक्कर में 15 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए.

इससे पहले सोमवार को ही पलवल में केजीपी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. तेज रफ्तार से दौड़ रहे तीन भारी वाहनों की धुंध की वजह से भिड़ंत (Road accident on Palwal KGP Expressway) हो गई. जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत (two people died in road accident) हो गई. जबकि 3 लोग सामान्य रूप से घायल हुो गए. सदर थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पलवल सिविल अस्पताल भिजवा दिया है. मरने वालों में मृतक मुकेश राजस्थान का रहने वाला. जबकि दूसरा मृतक नरेंद्र हरियाणा के पानीपत का रहने वाला था.

पलवल में तीन वाहनों की भिडंत में दो लोगों की मौत हो गई.

सोमवार को ही झज्जर के छारा गांव में प्राइवेट बस और ट्रक में हुई भीषण (bus and truck collision in Jhajjar) टक्कर में 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. गंभीर घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया. वहीं अन्य घायलों का इलाज गिरावड़ गांव के वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. हादसे का कारण तेज रफ्तार और घनी धुंध को बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार छारा गांव (Bus truck Collided At Chhara In Jhajjar) के पास ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रही बस के चालक ने संतुलन खो दिया और बस ट्रक के पीछे से अंदर जा घुसी.

झज्जर में प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर में करीब 20 लोग घायल हो गए.

रविवार को नेशनल हाईवे-44 (Accident on Karnal National Highway 44) पर मधुबन, कुटेल और बसताड़ा टोल के पास कोहरे की वजह से तीन जगह सड़क हादसे हुए. यहां धुंध के कहर में करीब 25 से 30 वाहन आपस में भिड़ गए. जिसमें एक ट्राला चालक की हालात गम्भीर बनी हुई है. जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.