करनाल: जिले के गांव नरूखेड़ी में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर हाथ सेक रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग (old man died fire in karnal) आग में झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे बुजुर्ग की 8 दिन बाद मौत हो गई. घटना (accident in karnal) की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवाया है.

जानकारी के अनुसार गांव नरूखेड़ी निवासी 70 वर्षीय हवा सिंह 2 जनवरी को घर पर अंगीठी जलाकर आग सेक रहे थे. इस दौरान अचानक उनके कपड़ों में आग लग गई और वह झुलस गए. परिवार के लोगों ने उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने कहा है कि हवा सिंह सर्दी से बचने के लिए रात को अंगीठी जलाकर चारपाई पर बैठकर हाथ की सिकाई कर रहा था. (old man died due to fire in Karnal)

उसी दौरान बुजुर्ग ने जिस चादर को ओढ़ रखा था, उसमें आग लग गई. बुजुर्ग होने के कारण वे आग बुझा नहीं पाए और आग ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया. बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया. तब तक बुजुर्ग लगभग 70 से 80% तक झुलस चुके थे. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 दिन बाद बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. परिवार वालों ने बताया कि वह कमरे में अकेले ही सोते थे. बुजुर्ग की मौत के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है.

अंगीठी हो रही जानलेवा साबित: सर्दी में अंगीठी जलाकर सेकना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. कोई अंगीठी के धुएं से दम घुटकर अपनी जान गंवा रहा है, तो कोई आग में झुलस रहा है. पिछले दिनों तरावड़ी की एक कॉलोनी में अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी. अब नरूखेड़ी में अंगीठी बुजुर्ग की मौत का कारण बन गई.