हिसार: हरियाणा के हिसार में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक युवती ने अपने लिव-इन-रिलेशनशिप पार्टनर पर (Accused of rape many times making obscene videos) अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. युवती राजस्थान के चुरू जिले की रहने वाली है और भिवानी के युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध (Girl raped on pretext of marriage in hisar) बनाने का आरोप लगाया है. युवती ने जब शादी का दबाव डाला तो युवक ने इंस्टाग्राम पर मैसेज कर इनकार कर दिया. युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक पर केस दर्ज कर लिया है.

युवती ने बताया कि वह प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है. एक साल पहले भिवानी के राहुल से उसकी मुलाकात हुई थी. दाेनाें ने अपना नंबर एक्सचेंज किया था. इसके बाद राहुल ने मिलने के लिए नई दिल्ली बुलाया था. वह ट्रेन से नई दिल्ली पहुंची थी जहां राहुल नजदीक के हाेटल में लेकर गया था. वहां काेल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था, जिससे वह बेहाेश हाे गई थी. जब हाेश आया ताे असहज महसूस किया था.

उसके बाद राहुल ने बताया कि तेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं. वीडियाे भी बनाई है. अगर किसी काे कुछ भी बताया ताे वायरल कर देगा. लड़की ने बताया कि वह बार-बार वीडियाे वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म (Accused of rape many times making obscene videos) करता रहा. हिसार में प्रेम नगर स्थित एक कमरा किराये पर लिया था. वहां पर पति-पत्नी बताकर (Rape on pretext of live in relationship) बंद कमरे में मांग में सिंदूर भरा था. वहीं, करवा चाैथ वाले दिन भी साथ रहे थे. जब उसे कहा कि शादी कर और परिवार से मिला ताे टालमटाेल करने लगा था.

ऐसे में इससे शादी करवाने के लिए महिला थाना पुलिस से गुहार लगाई थी. राहुल अपने परिजनाें के साथ थाने आया था. लिव इन के दस्तावेज बनवाकर बाेला कि उसकी उम्र 21 से कम है, इसलिए उम्र पूरी हाेने पर शादी कर लेगा. इस पर विश्वास करके शिकायत वापस ले ली थी. अब फिर से शादी करने से इनकार कर गया. ऐसे में दाेबारा उसके खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाकर केस दर्ज करवाया है.

