फतेहाबाद में गोवंश के अवशेषों से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा

फतेहाबाद: रतिया रोड हाईवे के पास पुलिस ने गोवंश के अवशेषों से भरे ट्रक को (Remains of cattle found in Fatehabad) पकड़ा है. हालांकि चालक मौके से भागने में सफल रहा. वहीं, वेटनरी डॉक्टर की सलाह के बाद गाड़ी में भरे हुए अवशेषों को नष्ट करवाया गया (Beef seized in Fatehabad) है.

बता दें कि फतेहाबाद के रतिया रोड हाईवे (Fatehabad Ratia Road Highway) के पास गोवंश के अवशेषों से भरे ट्रक को पकड़ा गया है. ट्रक को पकड़ने के बाद पुलिस ने गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. बता दें कि पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक चालक ने ट्रक में दो नंबर प्लेट लगाई थी. ट्रक के निचले हिस्से में मांस और ऊपर के हिस्से में गोवंश के अवशेष रखे हुए थे.

गौ रक्षक संगठन के सदस्य ने बताया कि एक ट्रक में गोवंश के अवशेष होने की सूचनी मिली थी. ट्रक सिरसा से फतेहाबाद की ओर आ रहा था. ट्रक जैसे ही फतेहाबाद के हासपुर बाईपास के पास पहुंचा तो उन्होंने ट्रक को रुकवाने की कोशिश (cow smuggling in fatehabad) की. लेकिन ट्रक चालक मौके से भाग निकला. जिसके बाद उन्होंने ने डायल 112 की टीम को सूचना दी. सदर थाना प्रभारी ने बताया है कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया. इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.