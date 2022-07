फरीदाबाद: 1 जुलाई यानि आज से सिंगल प्लास्टिक से बने सामान पर रोक लगा दी गई (single use plastic ban) है. इसके साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है. दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अगर वह सिंगल प्लास्टिक यूज के आइटम बेचते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना तो होगा ही साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने प्लास्टिक के यूज पर प्रतिबंध लगाया हुआ है.

वहीं फरीदाबाद के दुकानदारों केंद्र सरकार के इस कदम को अच्छा बताया (faridabad people reaction on single use plastic) है. साथ ही दुकानदार को मानना है कि पहले सरकार को लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. वहीं दुकानदारों का कहना है कि इससे उन्हें भी नुकसान उठाना (ban on single use plastic in Haryana) पड़ेगा. सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगी रोक के बाद दुकानदार और आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

दुकानदारों को जानकारी नहीं: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर दुकानदारों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. बता दें कि मार्केट में सिंगल प्लास्टिक यूज के बारे में दुकानदार को ज्यादा जानकारी नहीं है. असमंजस की स्थिति में वो सामान बेच रहे हैं. दुकानदारों का कहना है कि पहले सरकार यह बताए कि सिंगल प्लास्टिक यूज में कौन-कौन से आइटम आते हैं. दुकानदारों को नहीं पता कि आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत कौन-कौन से आइटम आते हैं. आम जनता को भी इसकी जानकारी नहीं है. यही सबसे बड़ी वजह है कि दुकानदार अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामान बेच रहे हैं.

व्यापारियों के साथ होनी चाहिए थी बैठक: कुछ दुकानदारों का मानना है कि सरकार को यह कदम उठाने से पहले व्यापारियों और दुकानदारों के साथ एक बैठक करनी चाहिए थी. जिससे व्यापारियों और दुकानदारों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके. लेकिन प्रशासन के द्वारा केवल दुकानदारों के चालान काटे जा रहे हैं. सरकार को पहले दुकानदारों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए. दुकानदारों ने कहा कि उनके चालान की वजह सिंगल यूज प्लास्टिक से बने आइटम है. लिहाजा जो कम्पनियां ये आइटम बना बना रही हैं. पहले उन फैक्ट्रियों को छापा मारकर उन्हें बंद कराना होगा, ताकि मार्केट में ये आइटम आ ही ना सकें.

दुकानदारों को उठाना पड़ेगा नुकसान: दुकानदारों का मानना है कि शुरुआत के कुछ महीनों में उनको नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ महीनों में लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी हो जाएगी. जिससे वह अपने साथ घर से थैला लेकर आएंगे और पॉलिथिन का प्रयोग नहीं हो सकेगा, लेकिन पॉलिथिन के अलावा ऐसे और भी आइटम हैं जो सिंगल प्लास्टिक में ही हैं और उनके बारे में न दुकानदारों को जानकारी नहीं है.