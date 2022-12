दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना चौटाला बनीं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मेघना चौटाला टेबल टेनिस फेरडेरशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं. इस संबंध में टीटीएफआई की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. (Meghna Chautala TTFI President) (Dushyant Chautala wife Meghna Chautala) (president of Table Tennis Federation of India)

शक्ति सिंह गोहिल को बनाया गया हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी, नोटिफिकेशन जारी

कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है. वहीं, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को सोमवार को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है. जबकि, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को तत्काल प्रभाव से राजस्थान कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. (Shakti Singh Gohil haryana congress in charge)

गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस: पैसे कमाने के लिए घर से निकले दोनों दोस्त थे, बन गए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे

राजस्थान के सीकर क्षेत्र में कुछ लोगों ने दिनदहाड़े गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी (Gangster Raju Thehat shot dead) थी. इसमें हरियाणा के चरखीदादरी जिले को दो गैंगस्टर भी शामिल थे. राजस्थान पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इनके परिजनों का कहना है कि दोनों बेकसूर हैं.

हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा तेज, तीन मंत्रियों पर गिर सकती है गाज

एक बार फिर से हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल (haryana cabinet reshuffle) की सुबगुहाट होने लगी है. चर्चाएं ये भी हैं कि कुछ मंत्रियों के कामकाज से हाई कमान खुश नहीं है. जिस वजह से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है.

फरीदाबाद में दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में लापरवाही, कंस्ट्रक्शन कंपनी गंभीर आरोप

फरीदाबाद में दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है. वैसे तो ये एक्सप्रेस-वे भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा के समय को आधा कर देगा, लेकिन फरीदाबाद में एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लापरवाही लोगों की जान भी ले रही है. (construction work of Delhi-Vadodara-Mumbai Expressway)

हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा सस्ता, सरकार की नई पॉलिसी में मिलेगी विशेष रियायतें

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 'हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति -2022' को (haryana govt electric vehicle policy 2022) अधिसूचित किया गया है. इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को लाभ मिल सकेगा.

अंबाला में नहर में गिरी कार, पंजाब के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

अंबाला जिले के गांव इस्माइलपुर के पास नरवाना ब्रांच नहर में कार गिरने से पंजाब के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की डूबने से मोत हो गई. घटना के सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. पढ़ें पूरी खबर... (Road Accident in Amabala)

रोहतकः सनसिटी हाइट्स में ई ब्लॉक की छठी मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट, और फिर...

रोहतक शहर के सनसिटी हाइट्स के ई ब्लॉक में सोमवार शाम को हादसा हो गया. दरअसल यहां सनसिटी हाइट्स के नाम से कई मंजिला रिहायशी इमारत हैं, जिनमें अलग-अलग ब्लॉक हैं. इन्हीं में से एक ई ब्लॉक में सोमवार शाम 6 बजे 10 मिनट पर लोग नीचे जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए, लेकिन यह लिफ्ट जैसे ही छठी मंजिल पर पहुंची तो अचानक धड़ाम से ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर पड़ी. ऐसे में लिफ्ट में सवार सभी लोग घबरा गए. इस दौरान लिफ्ट में सवार लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए अपने परिचितों को सूचित किया, लेकिन बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. लिफ्ट में 3 घंटे तक 10 लोग फंसे रहे.

गोहाना में सेल्समैन से लूट, वारदात के बाद बदमाश फरार

गोहाना में सेल्समैन से लूट का मामला सामने आया (looted from salesman in Gohana) है.लूट की इस वारदात को 3 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.

रेवाड़ी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से बाइक गिरने से 2 लोगों की मौत, 30 फीट ऊपर से रेलवे लाइन पर गिरे

रेवाड़ी में निर्माणाधीन बाइपास के फ्लाईओवर से बाइक सहित दो लोग 30 फीट ऊपर से (bike falling from under construction flyover) नीचे रेलवे लाइन पर आकर गिरे, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत (2 people died in rewari) हो गई. दुर्घटना देर रात को हुई थी.