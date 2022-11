चंडीगढ़: हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की कमी पूरी होने जा रही है. विभाग की ओर से 532 TGT अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को रिकॉर्ड समय में स्कूल आवंटित कर स्कूलों में कार्यभार संभालने के निर्देश जारी किए गए हैं. शिक्षकों कि भर्ती के बारे में जानकारी देते हुए विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल मैपिंग के जरिये विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द विषयानुसार सभी छात्रों को शिक्षक और सभी शिक्षकों को छात्र उपलब्ध कराए जाएं.

बता दें कि विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान कई स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी विभाग के संज्ञान में आई हैं. जिसके बाद विभाग और सरकार ने जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी को पूरा करने (teachers will be fulfilled in schools) का खाका तैयार कर लिया है. आज विभाग और सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए HSSC के तहत रेगुलर और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये अनुबन्ध आधार पर भर्ती तेजी के साथ की जा रही है.

विभाग की ओर से पूरी कोशिश है कि आगामी 15 दिनों के अंदर सभी शिक्षकों की कमी पूरी कर दी जाए. वहीं प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची हरियाणा कौशल रोजगार निगम और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ-साथ ही हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को भी भेजी जा चुकी है और अब उम्मीद है कि जल्द सभी पदों पर शिक्षकों की भर्ती (teachers recruitment in haryana) का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

गौरतलब है कि विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा दीक्षा शैक्षणिक पर्यवेक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है. जिसके तहत शिक्षा विभाग के करीब 100 अधिकारियों की टीम अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह और निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग डॉ. अंशज सिंह के नेतृत्व में स्कूलों में शैक्षणिक स्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करती है.

विभाग के इस मॉनिटरिंग कार्यक्रम से ना केवल स्कूलों की दशा सुधरने लगी है बल्कि धरातल पर भी इसका असर दिखने लगा है. स्कूलों में शैक्षणिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर बहुत तेज गति से सुधार हो रहा है. जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी सामने आ रही है वहां पर नए शिक्षकों की व्यवस्था तेजी के साथ की जा रही है.

ये भी पढ़ें- HTET परीक्षा में महिलाओं को मंगलसूत्र, बिंदी लगाने की छूट, सिख परीक्षार्थियों को भी राहत

जहां सिविल कार्यों की जरूरत होती है वहां पर भी तुरन्त कार्य करने के निर्देश दिए जाते है. विभाग ने एक बार फिर दावा किया है कि जल्द ही पूरे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में किसी भी विषय के शिक्षक की (teachers will be fulfilled in schools) कोई कमी नही रहेगी. जिससे शिक्षा व्यवस्था में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा. साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा भी मिल पाएगी जिससे उनका भविष्य संवर सकेगा.