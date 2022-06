Kartikeya Sharma : कांग्रेस के दिग्गज को पटखनी देने वाला राजनीति का नौसिखिया

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव ( rajya saba election haryana) की वोटिंग के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. यहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की हार हुई है जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा (kartikeya sharma defeats ajay maken)की जीत हुई है. कौन है कार्तिकेय शर्मा और क्या है दोनों के बीच का रिश्ता ? जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

आंकड़ों के मायाजाल ने बिगाड़ा अजय माकन का खेल, BJP के कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा पहुंचे राज्यसभा

हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, जिसमें से एक पर बीजेपी के प्रत्याशी कृष्ण लाल पंवार तो दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma reached Rajya Sabha)जीत गए.

कृष्ण लाल पंवार: बॉयलर ऑपरेटर से कैबिनेट मंत्री और अब राज्यसभा पहुंचने तक का सफर

हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार (Krishan Lal Panwar) राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं. लेकिन कई लोग उनके यहां तक पहुंचने के सफर से अनजान है. ये कहानी है एक बॉयलर ऑपरेटर के विधायक, मंत्री और राज्यसभा सांसद बनने की... पूरी कहानी पढ़िये...

khelo india youth games 2021: हरियाणा ने लगाया पदकों का शतक, पहले नंबर पर बरकरार

हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदकों का शतक पार (Haryana medals century in Khelo India games) कर लिया है. हरियाणा अब तक कुल 101 पदक के साथ मेडल लिस्ट में पहले नबंर पर बना हुआ है.

GOLD SILVER PRICE IN HARYANA: हरियाणा में सोना-चांदी के दामों में गिरावट, जानें ताजा भाव

हरियाणा में शनिवार को सोने-चांदी के भाव में गिरावट आई (GOLD SILVER PRICE IN HARYANA) है. आज हरियाणा में 24 कैरेट सोने के दाम में 400 रुपये की गिरावट आई है. इसके साथ ही चांदी के दाम भी घटे हैं.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुलासा: केकड़ा ने महज 15 हजार में की थी रेकी, हत्या के दिन गोल्डी बराड़ से 13 बार हुई बात!

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा सामने आया (sidhu moose wala murder case) है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार संदीप उर्फ केकड़ा ने बताया कि मूसेवाला की रेकी के बदले उसे सिर्फ 15 हजार रुपए मिले थे. इसके अलावा उसने कई और भी बड़े खुलासे किये.

गुरुग्राम में लाइव गुंडागर्दी CCTV में कैद, बदमाशों ने तोड़ डाली क्रेटा गाड़ी

हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. कई बदमाश कार से एक व्यक्ति को मारने पहुंचे. मौके पर शख्स को नहीं पाकर बदमाशों ने उसकी गाड़ी (Car vandalized in Gurugram) को ही तोड़ डाला. गुंडागर्दी की ये घटना वहां पर

कर्ज नहीं चुका पाया तो दोस्त ने की दोस्त की हत्या, ऐसे लगा पुलिस को सुराग

7 जून को न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में मनीष भारद्वाज नाम के शख्स की हत्या (youth murdered in gurugram) की गई थी. मामले में शुक्रवार को गुरुग्राम पुलिस ने मुख्य आरोपी सन्नी को गिरफ्तार (youth murder accused arrested) किया है.

भिवानी की सुधरेगी हालत, शहर में जल्द ही घर-घर से उठाया जाएगा कचरा

भिवानी शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने इंदौर की एक कंपनी को टेंडर आवंटित किया है. यह कंपनी शहर में प्रत्येक घर-घर जाकर कचरा उठाने का काम (DOOR TO DOOR GARBAGE WILL BE PICK IN BHIWANI ) करेगी. पढ़ें पूरी खबर...

नूंह में सब्जियों के बढ़ते दाम से जनता त्रस्त, सरकार से लगाई ये गुहार

हरियाणा में सब्जियों के दाम बढ़ने (vegetables price hike in nuh) से लोगों के रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है. प्रदेश के जिले नूंह के लोग भी बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं. ऐसे में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार से महंगाई से लोगों को निजात दिलाने की अपील की है.