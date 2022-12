Government Schemes in Haryana: कम आय वाले परिवारों को हरियाणा सरकार देगी योजनाओं का लाभ

हरियाणा सरकार का 1 लाख 80 हजार की इनकम वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास (Government Schemes in Haryana) जारी है. कम आय वाले परिवारों के स्वास्थ्य और आय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए अहम कदम उठा रही है.

31 दिसंबर तक दुकानों का किराया व प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों पर अंबाला नगर परिषद (Ambala City Council) शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. साथ ही नगर निगम सचिव ने डिफॉल्टरों को चेतावनी भी जारी कर दी है.

हिसार में केमिकल फैक्ट्री के कर्मचारी पर केमिकल गिरने के 22 दिन बाद उसकी मौत हो गई. मृतक के बेटे ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. वहीं सदर पुलिस ने कंपनी मालिक और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

हिसार में सड़क दुर्घटना होने से हड़कंप मच (road accident in hisar) गया. दरअसल, हांसी में बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी. टक्कर लगने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई. दूसरा गंभीर रूप से घायल है. फिलहाल, ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

फतेहाबाद के जाखल क्षेत्र (Fatehabad jakhal area) की एक विवाहिता के साथ दूसरी बार दुष्कर्म (Married woman raped again in Fatehabad) करने का मामला सामने आया है. आरोपी पहले महिला के साथ रिलेशनशिप में था. आरोपी से दूरी बनाने (distance in relationship) पर उसने घर में घुसकर विवाहिता के साथ दोबारा दुष्कर्म किया.

हरियाणा के उकलाना में रात करीब एक बजे गौवंशों से भरी गाड़ी फतेहाबाद से उकलाना की तरफ जा रही थी. पुलिस ने हिसार में गौतस्कर को गिरफ्तार (Police arrested two smugglers) लिया है. पुलिस ने गौवंशों की गाड़ी को भी काबू किया है और गाड़ी में सवार दोनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

हिसार में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया इस दौरान निगम की टीम ने राजगुरु मार्केट हिसार में नगोरी गेट से सड़क पर लगी रेहडियों और (Street carts removed in Hisar)अन्य सामान को जब्त किया. वहीं एक नाराज रेहड़ी चालक ने अमरूद से भरी रेहड़ी सड़क पर पलट दी. पढ़िए पूरी खबर

हिसार में अब डेंगू के बढ़ते मामलों (Dengue cases in Hisar) से थोड़ी राहत मिलने लगी है. हालांकि इस वर्ष जिले में डेंगू के सबसे ज्यादा केस आए हैं. यह आंकड़ा पिछले दस वर्षो में सबसे अधिक है. हिसार जिले में शनिवार को ही 4 नए मामले सामने आए हैं.

चंडीगढ़ में सुखना लेक पर 10 वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता (Dragon Boat Competition in Chandigarh) शुरू हो गई है. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसका शुभारंभ किया. इसमें देश भर के 18 राज्यों के करीब 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु हरियाणा योजना (Chirayu Haryana Yojana) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित किए. प्रदेश में लगभग 2 हजार स्थानों पर चिरायु कार्ड वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 5 लाख परिवारों को यह कार्ड बांटे गए.