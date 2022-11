हरियाणा पंचायत चुनाव: दोपहर 2 बजे 44.4 प्रतिशत तक हुआ मतदान

दोपहर 2 बजे तक फरीदाबाद में 48.6 प्रतिशत तक मतदान संपन्न हो चुका है. फतेहाबाद में 46.1 प्रतिशत, हिसार में 39 प्रतिशत, पलवल में 49.7 प्रतिशत मतदान संपन्न हो चुका है. कुल मिलाकर अभी तक 44.4 प्रतिशत तक संपन्न हो चुका है.

Sonipat Latest News: जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी

सोनीपत में चार लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई (poisonous liquor in Sonipat) है. हालत बिगड़ने पर चारो लोगों को रोहतक पीजीआई भर्ती कराया गया है. मृतक सोनीपत के शामड़ी गांव के बताए जा रहे हैं, वहीं एक मृतक बुढ़शाम से बताया जा रहा है.

पानीपत पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़: 2 के पैरों में लगीं गोलियां, 3 गिरफ्तार

पानीपत पुलिस और ट्रैक्सी ड्राइवर के हत्यारोपियों के बीच सोमवार रात को मुठभेड़ हुई. कई राउंड फायर के बाद पुलिस ने ने 3 बदमाशों को काबू कर लिया. यह वही बदमाश हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले टैक्सी ड्राइवर मोहित सोनी मर्डर केस को अंजाम दिया (Mohit Soni Murder Case Accused Arrested) था.

सेल्फी लेने के चक्कर में 250 फीट गहरी खाई में गिरा युवक, घंटों बाद बाहर निकला शव

Faridabad Crime news: हरियाणा के फरीदाबाद की पाली चौकी के पास के एरिया में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक गहरी खाई में गिर (Youth Falls Into Dig In Faridabad) गया. 250 फीट गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई. बाद में युवक का शव कई घंटें बीत जाने के बाद बाहर निकाला जा सका. युवक की पहचान कमल के रूप में हुई है जो कि आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला है.

करनाल में बुजुर्ग के शव को चूहों ने कुतरा, 10 साल से मकान में रह रहा था अकेला

सीएम सिटी करनाल में एक बड़े मकान में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग के शव को चूहों ने बुरी तरह से कुतर (Rats gnaw at old man dead body in Karnal) दिया. सोमवार सुबह जब बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों को कुछ संदेह हुआ. पड़ोसियों ने मकान के अंदर जाकर देखा तो बुजुर्ग के शव के ऊपर से चूहे घूम रहे थे.

शराब के नशे में बाप ने तीन साल के बच्चे बस के सामने फेंका, जानें पूरा मामला

सोमवार को महेंद्रगढ़ के नारनौल में कलयुगी पिता ने अपने तीन साल के बच्चे को बस के सामने फेंक (drunk father throws his child) दिया. गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने वक्त रहते बच्चे की जान बचा ली.

BIS केयर ऐप बताएगी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, भिवानी में दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग

भारतीय मानक ब्यूरो शाखा (Bureau of Indian Standards Branch) फरीदाबाद द्वारा भिवानी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिले के 50 से अधिक सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है.

हुड्डा के आरोपों पर डीपी वत्स ने किया पलटवार, बोले- कुलदीप बिश्रोई का छोरा और धन दोनों गोरे

राज्यसभा सांसद एवं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स सोमवार को भिवानी में आयुष्मान गोल्ड कार्ड वितरण समारोह (Ayushman Gold Card Distribution Ceremony in Bhiwani) में पहुंचे. यहां उन्होंने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्ड कार्ड वितरित किए. इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान डीपी वत्स ने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के आरोपों पर पलटवार करते हुए चुटकी ली.

हरियाणा विधानसभा के नए भवन पर राजनीति कर रहे पंजाब के सियासी दलों पर हरियाणा का पलटवार

चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा (Haryana Legislative Assembly in Chandigarh) के लिए जमीन की अदला-बदली के प्रस्ताव पर पंजाब में राजनीति गरमा गई है. पंजाब की राजनीतिक पार्टियां जमीन बदल प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं. वहीं हरियाणा के नेताओं ने भी इस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है.

मुख्य सचिव संजीव कौशल का निर्देश, युवाओं को उनके आस पास रोजगार दिलाने के लिए स्थानीय स्तर पर हो कौशल विकास की व्यवस्था

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण (Haryana Skill Training Program) प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र व राज्य में ही नौकरी के अवसर मिल सकें. उन्होंने निर्देश दिया कि राजकीय आईटीआई में अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किये जाने चाहिए, ताकि आधारभूत ढांचा व उपकरणों का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके.