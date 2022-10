सूर्य ग्रहण मेला 2022: कुरुक्षेत्र में 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, सुरक्षा को लेकर बैठक

25 अक्तूबर को कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेला 2022 (surya grahan mela in kurukshetra) लगेगा. इस मेले की तैयारियों को लेकर कुरुक्षेत्र में एडीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की.

नूंह के खेंचतान गांव में करीब 200 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब, दशकों से मतदान के लिए वंचित हैं ग्रामीण

हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat election in haryana) के पहले चरण के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है. हरियाणा का एक गांव ऐसा भी है जहां के लगभग 200 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं.

हरियाणा के पद्मश्री अवॉर्डी किसान का कमाल: मछली पालन के साथ इस तकनीक से उगाई ऑर्गेनिक

करनाल के किसान सुल्तान (haryana padma shri awardee farmer sultan) सिंह ने एरोपोनिक तकनीक से मछली पालन के साथ ऑरगेनिक सब्जियां उगाकर दूसरे किसानों के लिए मिसाल पेश की है.

पानीपत के टेक्सटाइल की विदेशों में बढ़ी मांग, इजराइल डेलिगेशन ने की खरीददारी

पानीपत में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट (handloom market in panipat) की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ रही है. वीरवार को पानीपत में इजराइल देश का डेलिगेशन पानीपत की हैंडलूम मार्केट (israeli delegation visit panipat) में पहुंचा और जमकर खरीदारी की.

हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में होगा निपुण बाल रामायण का मंचन, जानें क्या होगा खास

हरियाणा शिक्षा विभाग 11 नवंबर को निपुण बाल रामायण (nipun bal ramayana competition) का मंचन करेगा. इसकी जानकारी विभाग ने सभी स्कूलों को भेज दी है. इस मंचन में पहली से 5वीं कक्षा के छात्र ही हिस्सा लेंगे.

दिवाली पर ग्रीन पटाखे चला सकेंगे हरियाणावासी, सामान्य पटाखों पर बैन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली ग्रीन पटाखों (green firecrackers sold in haryana) वाली होगी. सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध (crackers ban in haryana) रहेगा.

हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आज के नए रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

आदमपुर उपचुनाव: चुनावी सभा में नोट लेकर मुश्किल में फंसे भव्य बिश्नोई, चुनाव आयोग ने भेजा नेटिस

आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की मुश्किल बढ़ सकती है. चुनावी सभा के दौरान पैसा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने भव्य बिश्नोई (Election Commission notice to Bhavya Bishnoi) को नोटिस जारी किया है.

वाहनों की फिटनेस चेक करने के लिए हरियाणा में स्थापित होंगे 6 ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन

हरियाणा सरकार ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच हेतु प्रदेश में 6 ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन (Automated Vehicle Testing Station) स्थापित करेगी. यह स्टेशन अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, गुरुग्राम और रेवाड़ी में स्थापित किए जाएंगे. इन स्टेशनों पर लगभग 116 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है.

प्रो. रविंद्र खैवाल से बातचीत: पराली जलाने के मामले पंजाब में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान की पराली भी भारत में प्रदूषण के लिए हो सकती है जिम्मेदार

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले (Stubble Burning Cases in Haryana) को लेकर हमेशा सर्दियों के इस मौसम में चर्चा होती रहती है. इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने की बातें की जाती हैं.