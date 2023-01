राहुल गांधी पर सीएम मनोहर लाल का पलटवार

चंडीगढ़: हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. वहीं, राहुल गांधी के कौरव पांडव के बयान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है. सीएम ने कहा, 'जिस तरह की बातें कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि आखिर किस तरह की उनकी फिलॉसफी है. सीएम ने कहा कि, राहुल गांधी कभी कहते हैं कि राहुल गांधी को राहुल गांधी ने मार दिया है. कभी शिव भक्त बनकर बैठ जाते हैं कि कभी किसी ने बम-बम भोले का जयकारा लगाया या नहीं लगाया. कभी पुजारियों पर भड़क उठते हैं. राहुल गांधी किस दिशा में जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है. उनके बयानों को लेकर हम हैरान हैं ऐसा नहीं है. कांग्रेस के लोग भी हैरान हैं. जयराम रमेश भी उनकी रैली में उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं. खैर वे जिस प्रकार के पापू हैं वैसे ही हैं.'

दरअसल, सोमवार को कुरुक्षेत्र के बाद अंबाला पहुंचने पर राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर (rahul gandhi on rss and bjp) हमला बोला. अंबाला के मोहड़ा में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस वाले 21वीं सदी के कौरव हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, आरएसएस वाले कभी हर-हर महादेव का नारा नहीं लगाते हैं, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी थे और ये आरएसएस वाले तपस्वियों को पसंद नहीं करते. इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा. (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra in Haryana ) (rahul gandhi statement on rss)

बता दें कि हरियाणा में 8 दिनों में 7 जिलों को कवर करते हुए 255 किलोमीटर यात्रा हुई. गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकने के बाद बुधवार सुबह पंजाब के सरहिंद में ध्वज हस्तांतरण समारोह होगा. राहुल गांधी ने पहले चरण के आखिर में फरीदाबाद की रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि 'हरियाणे का तो कोई जवाब ही नहीं. अब दूसरे चरण की समाप्ति पर अंबाला के मोहड़ा में उन्होंने कहा कि 'हरियाणा ने दिखा दिया कि वो क्या है और क्या कर सकता है'. (Bharat Jodo Yatra in Haryana) (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra latest news)

