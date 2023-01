भिवानी: आज के समय मे इंटरनेट के इस्तेमाल से फेसबुक, ट्वीटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से अपराधी अपने अपराध को अंजाम देने में लगे हुए हैं. अपराध पर शिकंजा कसने के लिए जिला पुलिस को मार्डन बनाया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस कई विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके अपराधियों के अपराध पर पैनी नजर रखे हुए है. यह कहना है जिले के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह का.

पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि पिछले एक वर्ष के अपराधों में कमी लाते हुए नशा तस्करों, शराब तस्करों, गौ तस्करों, वाहन चोरों, इनामी बदमाशों, अवैध हथियार रखने वालों व अन्य संगीन वारदातों के मामलों में वांछित आरापियों को गिरफ्तार करने व भारी मात्रा में बरामदगी करने में सफलता हासिल की है.



भिवानी में पांच ब्लाइंड मर्डर केस: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भिवानी पुलिस द्वारा वर्ष-2022 में 5 ब्लाइंड मर्डर केस को ट्रेस किया ( five blind murder cases in Bhiwani) गया है. जिनमें 5 नवंबर 2021 को सुबह सब्जी मंडी के पास एक पलंग पर अज्ञात शव पाया गया था. इस मामले में 29 जनवरी 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. इसी तरह पुररोड पर एक कमरे में एक व्यक्ति के शव बरामदगी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी. एमके होटल के पास एक लड़का मृत अवस्था में पाया गया था, इस मामले को भी सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया (Police traced out five blind murder case) गया.

16 मई 2022 को एक कबाड़ी के गोदाम में चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, इस मामले में एक जून 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा थाना बवानीखेड़ा के अंतर्गत महिला कॉलेज के पास सड़क किनारे एक शव बरामद हुआ था. इस मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की थी.

भिवानी में इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष-2022 में कुल एक लाख 40 हजार रुपये के 12 इनामी बदमाशों के अलावा 4 अति वांछित आरोपियों को भी गिरफ्तार किया (most wanted criminals arrested in Bhiwani) गया. उन्होंने बताया कि जिले में नशीले पदार्थ बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 100 मामले दर्ज कर 140 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनसे 4 किलो 357 ग्राम अफीम, 9 किलो 276 ग्राम चरस, 73 किलो 579 ग्राम डोडा पोस्ट, 59 ग्राम 76 मिलीग्राम स्मैक, 313 ग्राम 963 मिलीग्राम हेरोइन, 166 किलो 625 ग्राम गांजा बरामद किया गया है. इसके साथ पुलिस ने 1610 प्रतिबंधित टेबलेट, 150 इंजेक्शन व प्रतिबंधित 178 दवाई की बोतलों को बरामद किया गया है.



भिवानी में अवैध संपति पर चला बुलडोजर: एसपी अजीत सिंह ने बताया कि भिवानी पुलिस द्वारा संगीन मामलों में अब तक 2 अपराधियों की अवैध संपति को बुलडोजर से तोड़ा गया है, जिनमें मिंटू मोडासिया निवासी सोरडा जदीद व संजय निवासी ढाणी बहल की अवैध संपत्ति को तोड़ा गया. यही नहीं करीबन 16 लाख 73 हजार 498 रुपये की कीमत के चोरी व गुम हुए 132 मोबाइल को असल मालिकों तक पहुंचाया गया.

साइबर सेल पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर एक्शन: जिले की साइबर सेल द्वारा पोर्टल पर दर्ज 27 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आमजन के 19 लाख 25 हजार 400 रूपयों को बचाया गया. उन्होंने बताया कि अवैध हथियार मामले में कार्रवाई करते हुए 75 मामले दर्ज करके 131 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिनसे 6 देशी गन, 4 रिवाल्वर, 85 देसी कट्टे, 112 जिंदा कारतूस, 11 मैंगजीन को बरामद किया गया.

भिवानी में अवैध शराब की तस्करी: अवैध शराब की तस्करी करने व बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 390 मामले दर्ज करके 500 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिनसे 17 हजार 499 बोतल अग्रेंजी शराब, 12 हजार 160 बोतल देशी शराब, 2 हजार 940 बोतल बियर, अवैध शराब की 07 भठ्ठी को पकडक़र 863 लीटर लाहन व 305 बोतल कच्ची शराब बरामद की गई है. इसके अलावा जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 150 मामले दर्ज करके 294 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 20 लाख 34 हजार 470 रुपये बरामद किए गए.