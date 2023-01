भिवानी: रोहतक की एमडीयू में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप (All India Inter University Boxing Championship) में भिवानी की ज्योति यादव (female boxer player Jyoti Yadav) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. यह प्रतियोगिता 25 से 31 दिसंबर तक आयोजित हुई थी. चैंपियनशिप में देश भर के 160 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था. अखिल फिटनेस बॉक्सिंग एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन की मुक्केबाज ज्योति यादव (Player Welcome In Bhiwani) के पदक जीतने पर उनके कोच ने खुशी जताते हुए ज्योति को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. ज्योति ने भिवानी निवासी कोच अखिल कुमार की देखरेख में प्रैक्टिस की थी.

कोच अखिल कुमार ने बताया कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश भर के 160 यूनिवर्सिटी के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया था. चैंपियनशिप की 57 किलोग्राम भार वर्ग में 83 महिला मुक्केबाजों ने भाग लिया था, जिसमें ज्योति यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. उन्होंने बताया कि ज्योति यादव फिलहाल गुरुग्राम स्थित अखिल फिटनेस बॉक्सिंग एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से उनकी देखरेख में अभ्यास करती हैं. (Jyoti Yadav won Bronze medal)

पढ़ें: खेलो इंडिया में हरियाणा हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक

उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में पदक जीतने से ज्योति का चयन ऑल इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी में हुआ है. कोच अखिल कुमार ने कहा कि आमतौर पर मुक्केबाजी को लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन ज्योति यादव ने इस मिथक को तोड़ते हुए मुक्केबाजी में सफलता हासिल की है. यह अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणादायी है. उन्होंने देश की प्रत्येक बेटी के माता-पिता से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों को पीछे ना रहने दें, बेटियां जो भी खेलना चाहें या पढ़ना चाहें, उन्हें नि:संकोच आगे बढ़ाएं.

पढ़ें: कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता बॉक्सर जैस्मिन ने खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाया अनदेखी का आरोप

आज के दौर में बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ज्योति एक मेहनती खिलाड़ी है, जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है. उसने देश में अपनी पहचान बनाई है. कोच ने कहा कि एक खिलाड़ी को अनुशासन व संयम के साथ मैदान में उतरना चाहिए, हार-जीत का परिणाम सोचे बिना, अपनी ताकत से सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ना चाहिए.