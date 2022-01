भिवानी: हरियाणा के भिवानी में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bhiwani) अब रोजाना रफ्तार पकड़ रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार को जिले में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के 19 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन खास बात यह है कि उनमें से 17 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं.

वहीं रविवार को जिले में कोरोना के 172 नए केस (Bhiwani Covid-19 Positive Case) सामने आए हैं और 58 मरीजों ने कोरोना को मात दी है. जिसके बाद भी उन्हें अगले सात दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं. इसलिए रविवार को जिले में कोरोना के 1123 एक्टिव केस हो गए हैं. जिले में कोरोना के 558 एक्टिव केस भिवानी शहर से तो 565 ग्रामीण क्षेत्र से हैं. वहीं रविवार को जिले के 750 लोगों के कोरोना सैंपल लिए हैं.

जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बारे में सिविल सर्जन डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना के 24,194 केस मिल चुके हैं. उनमें से 22,415 मरीज ठीक हो चुके हैं और 656 मरीजों की मौत हो चुकी है. इसलिए अब जिले में कोरोना के 1,123 एक्टिव केस हो गए हैं. सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों में 1098 मरीज होम आइसोलेट रहकर अपना उपचार करवा रहे हैं.

सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले दिनों विभाग की ओर से विदेश से आए सभी लोगों के अलावा कलस्टर वाइज 2-2 सैंपल लेकर कुल 19 सैंपल दिल्ली में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे थे. उन सबकी रिपोर्ट ओमीक्रॉन पॉजिटिव आई है, लेकिन उनमें से 17 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि वे खुद कोरोना की बूस्टर डोज ले चुके हैं. इसके बावजूद शनिवार को उनकी भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है.

सिविल सर्जन ने बताया कि इस समय जिले के लोग कोरोना (Bhiwani Corona Update) को लेकर पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं. यही कारण है कि जिले में कोरोना के केस रोजाना बढ रहे हैं. उन्होंने बताया कि माना कोरोना की दोनों डोज लगवाने वाले लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन वे रिकवर भी जल्दी हो रहे हैं.

जिले में 4 कंटेनमेंट जोन: जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक कोरोना के जो सैंपल लिए गए हैं उनमें से 1000 सैंपलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकि है. अब जिले में कोरोना के 1123 एक्टिव केस होने से विभाग ने शनिवार को 4 कंटेनमेंट जोन तो 4 ही माइक्रो कंटेनमेट जोन बनाए हैं. इसके अलावा जिले में इन दिनों कोरोना के जो मरीज मिले हैं उनमें 288 मरीजों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तो 1248 मरीजों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी थी.

वहीं 244 मरीज ऐसे मिले हैं जिन्होंने कोरोना का एक भी टीका नहीं लगवाया था. इसके अलावा जिले में कोरोना की दूसरी लहर की तरह अब जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या अधिक मिलने लगी है और शनिवार से कोरोना की तीसरी लहर में शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं.

