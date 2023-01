भिवानी में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम.

भिवानी: आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम (azadi ka amrit mahotsav) के तहत अब आयकर विभाग देश की अर्थव्यस्था को मजबूत करने व पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए आमजनता व व्यापारियों के द्वार पर पहुंच रहा है. इसी के तहत आयकर विभाग के गुड़गांव रेंज से जुड़े जिलों की एक कार्यशाला का आयोजन भिवानी में मंगलवार को (Income tax department reached in Bhiwani) किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों, आयकर अधिकारियों व आयकर विभाग से जुड़े वकीलों ने हिस्सा लिया और देश की अर्थव्यवस्था को सुढृढ़ करने के लिए (tell rules of income tax to traders) आयकर के नियमोंं की जानकारी प्राप्त की.

इस मौके पर गुड़गांव मंडल के आयकर आयुक्त विकास सांगवान ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयकर विभाग हर व्यापारी व आम आदमी के बीच पहुंचकर नए सरलीकृत नियमों की जानकारी देने के लिए पहुंच रहा है. इससे जहां व्यापारियों व आमजन को सीधा फायदा मिल रहा है. वहीं, आयकर में बढ़ोतरी होने से देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही है.

उन्होंने कहा कि गुड़गांव व मंडल में अब तक 18 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य में से अब तक 14 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जबकि एक तिमाही बची हुई है. उन्होंने कहा कि अब तक गुड़गांव व हिसार मंडलों में 20 प्रतिशत ग्रोथ के साथ अधिक आयकर प्राप्त होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि देश में होने वाले हर लेन-देन के रिकॉर्ड को रखने के लिए टीडीएस में बहुत सी नई धाराओं को जोड़ा गया है.

इसके तहत हर आम आदमी जो 50 हजार रुपये से ऊपर का किराया वसूल करता है, उसे टीडीएस काटना होगा, 15 से अधिक प्रति वर्ष कमीशन पर टीडीएस काटना, 20 हजार से अधिक गिफ्ट या कैश पर टीडीएस काटने सहित आयकर की धारा 194क्यू व 194आईबी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. इस जानकारी का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आयकर विभाग से जोड़कर पारदर्शिता स्थापित कर (tell rules of income tax to traders) देश के रेवेन्यू को बढ़ाना है.

वहीं, व्यापारी दिनेश गोयल व ईश्वरदास गुप्ता और टैक्स कंसलटेंट गोपाल पोपली व बलवान सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत व्यापारियों, आमजन व उपभोक्ताओं का आयकर विभाग के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला में आयकर के टीडीएस व टीसीएस संबंधी नए नियमों के बारे में भी (tell rules of income tax to traders) जानकारी दी गई है.

इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उनका व्यापार करना भी सुगम होगा. उन्होंने बताया कि आयकर विभाग द्वारा नई तकनीके अपनाई गई हैं. जिससे अब आयकर रिर्टन भरना आसान हो गया है और टीडीएस काटने पर तुरंत टीडीएस रिफ्लेक्ट हो जाता है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयकर में पारदर्शिता स्थापित करने और व्यापारियों के कार्यों को सुगम बनाने के लिए नए तरीके अपनाने पर व्यापारियों ने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी प्रकट किया.

