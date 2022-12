अंबाला: जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारों के मामले पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया (anil vij on anti brahmin and anti bania slogans) दी है. अनिल विज ने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं. देश की संस्कृति को बचाने में ब्राह्मण और अर्थव्यवस्था बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है. जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे (anti brahmin and anti bania slogans in jnu walls) बहुत ही घातक हैं.

उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हमारे देश के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हैं और बनिया देश के व्यापार में एहम भूमिका अदा कर रहा है. अनिल विज (haryana home minister anil vij) ने कहा कि नारे लिखने वाले ने देश की संस्कृति और व्यापार पर प्रहार किया है. ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए. ये देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बता दें कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे गए हैं.

जेएनयू में जाति विरोधी नारों का मामला: गृहमंत्री विज बोले- देश तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

जेएनयू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अमर्यादित नारे लिखे. दीवारों पर लाल रंग से लिखा गया है कि 'ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो', 'ब्राह्मणों-बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा' और 'शाखा लौट जाओ'. विश्वविद्यालय के कई छात्र संगठनों ने जेएनयू परिसर की दीवारों पर लिखे ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है. हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने भी अब इसपर तीखा प्रहार किया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 6 विभागों के लापरवाह अधिकारियों को भेजा कारण बताओ नोटिस

गुजरात चुनाव में बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में सिविल कोर्ट को लागू करने का वादा किया है. वहीं मध्यप्रदेश में भी इसे लागू करने की बात कही है. इसपर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार के लिए सभी नागरिक समान होते हैं. उनके लिए कोई जाति क्षेत्र महत्व नहीं रखता, इसलिए कहा जा रहा है कि इस सिविल कोर्ट कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए. अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भी हम उसके सभी बिंदुओं पर गौर कर रहे हैं. जल्दी इसे लागू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ लिखी गई अभद्र टिप्पणी मामले की होगी जांच : वीसी

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाने के बाद हरियाणा सरकार ने 38 मेंबरों की घोषणा की है. इसमें अंबाला कैंट से 2 मेंबर बनाए गए हैं. जिसके बाद सिख समाज के लोग हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करने पहुंचे. अनिल विज ने कहा कि अन्य 3 मेम्बरों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी.