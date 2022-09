रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में 27 साल के एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर (Suicide In Rewari) लिया. युवक की लाश घर में ही कमरे में फंदे पर लटकी मिली. उसके शव के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. युवक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम का जिक्र किया है. वहीं पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है. लेकिन पुलिस ने अभी सुसाइड करने के कारणों का खुलासा नहीं किया है.



जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के आनंद नगर कॉलोनी में रहने वाले शिव प्रसाद के दो बेटे थे. बड़े बेटे कृष्ण की पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है. शिव प्रसाद चाय की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा है. बुधवार की देर शाम उसका छोटा बेटा गजेन्द्र सिंह कमरे में फंदे पर झूलता ( Youth hanging on noose in room) मिला. उस वक्त शिव प्रसाद घर में नहीं थे. उनकी पत्नी ने इसकी सूचना तुरंत उन्हें दी.



बेटे के मौत की खबर पाते ही शिव प्रसाद ने पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा. इसके बाद पुलिस ने कमरे की छानबीन की. कमरे में जांच के दौरान पुलिस को कूलर के उपर रखा सुसाइड नोट मिला. सुसाइड नोट में गजेन्द्र सिंह ने अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि अभी तक युवक द्वारा यह आत्मघाती कदम उठाने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है. गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया. मीडिया ने जब पुलिस से युवक के सुसाइड के पीछे के कारणों को लेकर सवाल किया तो पुलिस ने कहा कि अभी मामले की छानबीन जारी है. सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम मिले है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही हैं.