पानीपत: स्वतंत्रता दिवस पर आज हरियाणा का जिला स्तरीय कार्यक्रम समालखा के भापरा स्टेडियम मैदान में आयोजित किया (CM manohar lal hoist the flag in panipat) जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां ध्वजारोहण (15 August flag hoisting program in haryana) करेंगे. इस समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की फाइनल रिहर्सल शनिवार को स्टेडियम के मैदान में की गई, जिसका डीसी सुशील सारवान ने अवलोकन किया और उन्होंने समारोह को भव्य बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. स्वतंत्रता दिवस के इस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे और सुबह 9 बजे ध्वजारोहण (Flag hoisting program in Haryana) करेंगे.

फाइनल रिहर्सल में परेड कमांडर आईपीएस कुलदीप सिंह के नेतृत्व में मार्च पास्ट किया (Independence Day 2022) गया. इस अवसर पर प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने फाइनल रिहर्सल में अपनी प्रस्तुति दी. इसके अलावा पुलिस परेड, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. विभिन्न कार्यक्रमों में पीटीशो और अन्य कार्यक्रमों की भी फाइनल रिहर्सल की गई. मुख्य समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा योगा कार्यक्रम भी रखा गया है.

पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने सभी पुलिस अधिकारियों को अच्छी तरह परेड में शामिल होने और ड्यूटी में कोताही न बरतने के निर्देश (Indian Independence Day) दिए. एडीसी वीना हुड्डा ने सभी टीमों के इंचार्ज को कहा कि वे मुख्य समारोह के दिन सुबह ठीक 8 बजे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने सभी अधिकारियों को भी समय पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी सही समय पर करने के निर्देश दिए. इस मौके पर करनाल रेंज के आईजी सतेंद्र कुमार गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, एसडीएम अश्वनी मलिक, जिला परिषद के सीईओ विवेक चौधरी, सीटीएम राजेश सोनी भी उपस्थित रहे.